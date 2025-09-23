Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
In vistaRutte: Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio, condanniamo azione russa in Estonia
23 set 2025
Rutte: Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio, condanniamo azione russa in Estonia

(Agenzia Vista) Aia, 23 settembre 2025 “A seguito dell'incontro, gli alleati hanno rilasciato una forte dichiarazione di solidarietà e determinazione. Hanno condannato le azioni sconsiderate della Russia, che rappresentano un rischio crescente, un errore di calcolo e mettono in pericolo vite umane. Gli alleati hanno ribadito che il nostro impegno comune per la difesa collettiva è incrollabile.” Così il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

