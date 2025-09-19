Venerdì 19 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaRocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Rocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"

Rocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"

Rocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 "E' una scelta politica importante, valorizzare l'economia del mare, la blue economy, per fare in modo che comunque le coste tornino a essere vivibili e perché che tornino ad essere uno strumento che genera benessere, ricchezza, bellezza. Sono orgoglioso di questa scelta: un investimento da 46 milioni che comprende numerosi progetti in molti comuni" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della presentazione del provvedimento da 46 milioni di euro per la blue economy. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video