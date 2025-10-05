Riparte Montecitorio a porte aperte con auto storiche e la Banda della Guardia di Finanza

(Agenzia Vista) Roma, 5 ottobre 2025 Ecco l’esposizione in piazza Montexcitorio. Il tradizionale appuntamento domenicale con Monteciorio a porte aperte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievWhatsAppFacebookXPrint© Riproduzione riservataVedi altri videoVideoNepal, il fiume Koshi dopo le inondazioni: almeno 42 morti VideoUcraina, nella notte incendi nel nord del Paese dopo gli attacchi russi: morti e feritiVideoContinuano gli attacchi di Israele a Gaza: il fumo si alza sulla Striscia settentrionale VideoPyongyang, Kim Jong Un partecipa alla cerimonia di apertura dell' expo dedicata a innovazione militareVideoGaza, Netanyahu: "Spero di riportare a casa tutti gli ostaggi nei prossimi giorni"Video Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in IsraeleVideoFrancia, una chiesa celebra una cerimonia di benedizione per gli animali domesticiVideoDelitto di Garlasco: L'importanza del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi in vista dell'incidente probatorio del 18 dicembreVideoQuali sono i flussi migratori in Europa