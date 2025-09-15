Ricciardi (M5s): Carovita? "Proponiamo di adeguare stipendi e agevolazioni fiscali all'inflazione"

Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
Video
In vistaRicciardi (M5s): Carovita? "Proponiamo di adeguare stipendi e agevolazioni fiscali all'inflazione"
15 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Siamo di fronte a un Governo che ha detto no al salario minimo, ha definanziato la sanità pubblica, non vuole tassare gli extraprofitti delle banche e pensa solo ad allearsi a cordate finanziarie nel risiko bancario. Giorgia Meloni si preoccupa di mettere miliardi su miliardi per le armi, lasciando i cittadini soli di fronte al carovita. Il Movimento 5 Stelle propone di adeguare all'inflazione, oltre agli stipendi, tutte le agevolazioni fiscali. Basta prese in giro" così la deputata Marianna Ricciardi del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

