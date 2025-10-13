Regionali Toscana, Elly Schlein abbraccia Giani dopo la vittoria

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
Video
In vistaRegionali Toscana, Elly Schlein abbraccia Giani dopo la vittoria
13 ott 2025
(Agenzia Vista) Toscana, 13 ottobre 2025 La segretaria del Pd Elly Schlein abbraccia Eugenio Giani dopo la rielezione alle Regionali toscane. Ig Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

