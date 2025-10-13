Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Regionali Toscana, Conte: "Salutiamo la vittoria di un progetto politico a cui abbiamo contribuito"
13 ott 2025
  4. Regionali Toscana, Conte: "Salutiamo la vittoria di un progetto politico a cui abbiamo contribuito"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2025 "Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. E' un importante segnale che ribadisce la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito. Lavoreremo affinché l'azione di Governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici: tutela delle politiche del lavoro, dell'ambiente, giustizia sociale, imprese sane, l'innovazione. Noi ci saremo e daremo il nostro contributo" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

