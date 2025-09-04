Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
In vista
Regionali Puglia, Schlein: "Decaro candidato migliore, su Vendola decide Avs"
4 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2025 "Io sono convinta che Antonio Decaro sia la candidatura più forte e competitiva che il Partito Democratico possa mettere a disposizione della coalizione progressista in Puglia. Ho ringraziato già Michele Emiliano che con generosità ha deciso di non correre ma che riuscirà a dare comunque un contributo significativo come ha fatto in questi 10 anni di Governo. Per quanto riguarda Nichi Vendola, è un membro di Alleanza Verdi e Sinistra e com'è giusto che sia è Alleanza Verdi e Sinistra a fare le proprie liste" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua partecipazione a Terra, la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

