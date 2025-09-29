Regionali Marche, Acquaroli: Manifattura e sanità nostre priorità

(Agenzia Vista) Marche, 29 settembre 2025 "Sono determinato a fare delle Marche una delle regioni più sviluppate d'Europa: l'essere finiti in transizione ci ha colpito molto. Abbiamo una grande tradizione manifatturiera, che dev'essere un settore all'altezza delle sfide. E poi la sanità: abbiamo avviato una riforma per ricostruire la sanità sul territorio. Siamo contenti e fiduciosi che il lavoro possa continuare in maniera significativa". Cosi' Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche, nel corso della conferenza stampa presso la sede elettorale di Ancona. Fb Francesco Acquaroli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
