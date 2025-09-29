Lunedì 29 Settembre 2025

Carmine Pinto
In vistaRegionali Marche, Acquaroli: Abbiamo vinto con una classe dirigente unita e coesa
29 set 2025
Regionali Marche, Acquaroli: Abbiamo vinto con una classe dirigente unita e coesa

(Agenzia Vista) Marche, 29 settembre 2025 "Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. E' stato un lavoro importante". Sono le prime parole di Francesco Acquaroli, dopo la riconferma alla presidenza delle Marche. Fb Francesco Acquaroli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

