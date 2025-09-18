Re Carlo III scherza con Trump al banchetto reale: Abbiamo campi da golf splendidi

(Agenzia Vista) Londra, 18 settembre 2025 "L'oceano può ancora dividerci, ma per molti altri motivi ora siamo i più stretti parenti. Signor Presidente, lei ha parlato del suo orgoglio per le sue radici britanniche. In effetti, non solo ha messo piede sul suolo britannico due volte solo negli ultimi due mesi, ma ho capito che il suolo britannico offre campi da golf davvero splendidi." Così Re Carlo III del Regno Unito, durante un banchetto di Stato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump , al Castello di Windsor. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
