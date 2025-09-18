Mercoledì 17 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaRe Carlo III a Trump: Visita occasione unica, manifesta legame tra nostre nazioni
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Re Carlo III a Trump: Visita occasione unica, manifesta legame tra nostre nazioni

Re Carlo III a Trump: Visita occasione unica, manifesta legame tra nostre nazioni

Re Carlo III a Trump: Visita occasione unica, manifesta legame tra nostre nazioni

(Agenzia Vista) Londra, 18 settembre 2025 "Signor Presidente, Signora Trump. È con grande piacere che io e mia moglie vi diamo il benvenuto al Castello di Windsor, in questa vostra seconda visita di Stato nel Regno Unito. Questa occasione unica e importante riflette il legame duraturo tra le nostre due grandi nazioni, ancorato alla profonda amicizia tra i nostri popoli." Così Re Carlo III del Regno Unito, durante un banchetto di Stato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video