Putin ad Anchorage: Ucraina nazione fraterna, speriamo che intesa aiuti ad avvicinare pace

Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
In vistaPutin ad Anchorage: Ucraina nazione fraterna, speriamo che intesa aiuti ad avvicinare pace
16 ago 2025
(Agenzia Vista) Anchorage, 16 agosto 2025 "Sono d'accordo con il Presidente Trump che naturalmente anche la sicurezza dell'Ucraina dovrebbe essere garantita. Naturalmente, siamo pronti a lavorare su questo. Vorrei sperare che l'intesa che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e apra la strada alla pace in Ucraina.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

