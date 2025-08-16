Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaPutin ad Anchorage: Se Trump fosse stato Presidente Usa nel 2022 non ci sarebbe stata guerra
16 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Putin ad Anchorage: Se Trump fosse stato Presidente Usa nel 2022 non ci sarebbe stata guerra

Putin ad Anchorage: Se Trump fosse stato Presidente Usa nel 2022 non ci sarebbe stata guerra

Putin ad Anchorage: Se Trump fosse stato Presidente Usa nel 2022 non ci sarebbe stata guerra

(Agenzia Vista) Anchorage, 15 agosto 2025 "Quando il Presidente Trump dice che se fosse stato lui il Presidente allora non ci sarebbe stata la guerra, sono abbastanza sicuro che sarebbe stato davvero così. Posso confermarlo. Credo che, nel complesso, io e il Presidente Trump abbiamo instaurato un rapporto molto buono, professionale e affidabile.” Così il Presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza stampa sul vertice Russia-Usa. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video