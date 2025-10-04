Prandini (Coldiretti): Politica dazi sarà un boomerang per gli Usa

(Agenzia Vista) Firenze, 04 ottobre 2025 "La politica sui dazi "imposta dagli Stati Uniti per favorire il mercato interno diventerà un boomerang per gli Stati Uniti perché su tante filiere produttive loro non producono quei beni che sono andati a tassare. Quell'aumento di costo lo pagheranno i cittadini statunitensi con un tema di svalutazione del dollaro che è già avvenuto, con un tema inflattivo che ci sarà, con un tema di impoverimento delle fasce più deboli della popolazione. Di fronte a questo bisogna reagire con la capacità di saper fare politica". Lo ha dichiarato Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, intervenendo alla Leopolda, a Firenze. Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
