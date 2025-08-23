Sabato 23 Agosto 2025

23 Agosto 2025

In vista
In vistaPiantedosi: Video su Almasri? Accertamenti su veridicità e quando fatto, no a giudizi affrettati
23 ago 2025
Piantedosi: Video su Almasri? Accertamenti su veridicità e quando fatto, no a giudizi affrettati

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2025 "Si tratta di un video su cui ci sono ancora degli accertamenti, sia sulla veridicità e sulla collocazione temporale. Credo che ci siano giudizi affrettati, pur di venire contro il Governo e poi pare che risalga a cinque anni fa. Noi abbiamo trattato quel caso come abbiamo spiegato in Parlamento e come vedrete dagli atti giudiziari" così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

