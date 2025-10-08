Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Piantedosi: "Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei"
8 ott 2025
8 ott 2025
Piantedosi: "Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei"

Piantedosi: "Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei"

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Questo Governo anche grazie ai più recenti strumenti normativi introdotti, continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza". Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al Question Time della Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

