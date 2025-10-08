Piantedosi: Antisemitismo in fortissimo aumento, in due anni più di un episodio al giorno

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Video
In vistaPiantedosi: Antisemitismo in fortissimo aumento, in due anni più di un episodio al giorno
8 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Dal 7 ottobre 2023 ad oggi, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, operante presso il ministero dell'Interno, ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto". Così il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al Question Time della Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

