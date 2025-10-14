Lunedì 13 Ottobre 2025

Papa Leone: Non ci facciamo affascinare da modelli fluidi e massificanti
14 ott 2025
14 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 “Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi, che promuovono solo una parvenza di libertà, per rendere poi invece le persone dipendenti da forme di controllo come le mode del momento, le strategie di commercio o altro”. Lo ha sottolineato il Pontefice Leone XIV parando al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita ufficiale in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

