Pd vince se detta temi e obiettivi

Pd vince se detta temi e obiettivi
Orban: No all'Ucraina in Ue, suo ingresso porterebbe guerra in Europa
1 ott 2025
1 ott 2025
(Agenzia Vista) Danimarca, 01 ottobre 2025 “Per l’Ucraina chiediamo un accordo strategico, è giusto sostenerla, ma la membership è troppo. C’è un procedimento giuridico molto rigido e dobbiamo attenerci a quello. L’Ucraina non ha i soldi per potersi mantenere, dobbiamo aiutarla noi. E’ un fatto finanziario. Un eventuale ingresso di Kiev nell’Ue porterebbe la guerra nell’Unione europea e i soldi degli europei in Ucraina”, lo ha detto il premier ungherese Viktor Oban arrivano al vertice Ue informale in Danimarca. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

