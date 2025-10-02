Orban: Incursioni di droni in Ue? Abbattiamoli, è semplice

Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
2 ott 2025
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "L'Unione Europea è composta da Stati membri. Se gli Stati membri sono preparati, lo siamo anche noi, come lo è l'Unione Europea, quindi abbatteteli. È semplicissimo. Non complicate troppo le cose. Se arrivano droni che non appartengono all'Ue, abbatteteli". Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

