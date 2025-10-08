Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
In vistaNuova Flotilla, Fratoianni: Ancora una volta pirateria Israele contro operatori umanitari
8 ott 2025
Nuova Flotilla, Fratoianni: Ancora una volta pirateria Israele contro operatori umanitari

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Ancora un atto di pirateria interna, un altro crimine di guerra: Israele ha assalito un altro gruppo di imbarcazioni civili, ancora una volta impedisce a medici, infermieri ed operatori umanitari di raggiungere la striscia di Gaza. Quando finirà l’impunità del governo di Israele? Questa è la domanda che poniamo al governo Meloni". Così Nicola Fratoianni di Avs, parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa elettorale a Bagno di Gavorrano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

