Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vista"Netanyahu wanted", i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. "Netanyahu wanted", i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma

"Netanyahu wanted", i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma

"Netanyahu wanted", i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Nel giorno in cui Cgil, Usb e altri sindacati hanno lanciato uno sciopero generale per la Palestina, una grandissima quantità di persone si è riunita a Piazza dei Cinquecento per manifestare contro la guerra in corso a Gaza e in Palestina. Molti i cartelli esposti. Una faccia di Benjamin Netanyahu in un manifesto dei ricercati con la scritta "wanted", moltissime bandiere della Palestina. "I bambini si abbracciano". "Immagina di essere così stupide da chiamare genocidio diritto di difendersi". Una bandiera dei pirati di Cappello di Paglia, tratta dal noto manga e anime One Piece e molti altri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video