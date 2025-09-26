Venerdì 26 Settembre 2025

Netanyahu all'Onu mostra la "mappa del terrore dell'Iran": Abbiamo impedito che avesse atomica
26 set 2025
Netanyahu all'Onu mostra la "mappa del terrore dell'Iran": Abbiamo impedito che avesse atomica

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 "L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa, chiediamo il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran e ringraziamo il Presidente statunitense Trump per le sue azioni audaci e decise contro l'Iran. Abbiamo promesso che l'Iran non avrebbe avuto la bomba nucleare e abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo rimanere vigili", così Bibi Netanyahu all'Onu, mostrando la "mappa del terrore dell'Iran", da lui aggiornata. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

