Naufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi

(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2025 “C'è poi il tema cruciale del contrasto all'immigrazione irregolare. La tragedia, avvenuta appena l'altroieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell'azione di prevenzione sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi.” Così il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
