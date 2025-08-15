Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaNaufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi
15 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Naufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi

Naufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi

Naufragio Lampedusa, Piantedosi: Tragedia, solo bloccando partenze irregolari azzereremo naufragi

(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2025 “C'è poi il tema cruciale del contrasto all'immigrazione irregolare. La tragedia, avvenuta appena l'altroieri, proprio per il dolore che suscita, ci sprona a proseguire nell'azione di prevenzione sin dai territori di partenza, di questi viaggi in mare. È nostro dovere continuare a combattere senza tregua lo spietato affarismo dei trafficanti di esseri umani. Soltanto bloccando completamente le partenze irregolari potremo azzerare i naufragi.” Così il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video