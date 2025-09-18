Mundys lancia podcast Fly me to the moon, il 1° episodio con Benanti (Università Gregoriana)

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 Al via il progetto di podcast “Fly me to the Moon” realizzato in collaborazione con Riccardo Luna. Si tratta di 8 episodi, prodotti da Mundys, che spaziano dal futuro delle infrastrutture di trasporto, alla smart mobility, fino all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra vita quotidiana. Nel primo episodio, Riccardo Luna - speaker di tutte le puntate - dialoga con Padre Benanti: frate francescano italiano, teologo, filosofo ed esperto di etica, noto per i suoi studi di bioetica e di etica della tecnologia, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alle biotecnologie e alle neuroscienze. È professore alla Pontificia Università Gregoriana ed è stato consulente di Papa Francesco in materia di IA e membro del Comitato delle Nazioni Unite sull'Intelligenza Artificiale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
