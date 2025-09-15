Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMorte Charlie Kirk, Meloni a EuropaViva25: Non cadremo nella trappola, no a spirale di violenza
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Morte Charlie Kirk, Meloni a EuropaViva25: Non cadremo nella trappola, no a spirale di violenza

Morte Charlie Kirk, Meloni a EuropaViva25: Non cadremo nella trappola, no a spirale di violenza

Morte Charlie Kirk, Meloni a EuropaViva25: Non cadremo nella trappola, no a spirale di violenza

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2025 “Voglio rivolgere un messaggio sentito per Charlie Kirk, un giovane, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da che parte stanno la violenza e l'intolleranza. Voglio dirlo forte e chiaro a tutti quegli odiatori, agli estremisti che vediamo per le strade, e anche a quei falsi insegnanti in giacca e cravatta nascosti nelle aule: non cadremo nella loro trappola, non giocheremo al gioco di coloro che vogliono trascinare le nostre nazioni in una spirale di violenza.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per “Europa Viva 2025”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video