Morte Charlie Kirk, Meloni a EuropaViva25: Non cadremo nella trappola, no a spirale di violenza

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2025 “Voglio rivolgere un messaggio sentito per Charlie Kirk, un giovane, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il prezzo della sua libertà. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da che parte stanno la violenza e l'intolleranza. Voglio dirlo forte e chiaro a tutti quegli odiatori, agli estremisti che vediamo per le strade, e anche a quei falsi insegnanti in giacca e cravatta nascosti nelle aule: non cadremo nella loro trappola, non giocheremo al gioco di coloro che vogliono trascinare le nostre nazioni in una spirale di violenza.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per “Europa Viva 2025”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata
Vedi altri video