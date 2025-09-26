Venerdì 26 Settembre 2025

Merz: Priorità assoluta è riformare reddito cittadinanza. Vale la pena andare a lavorare
26 set 2025
(Agenzia Vista) Germani, 26 settembre 2025 “La priorità assoluta del governo tedesco è la riforma del Buergergeld, il sussidio concesso ai disoccupati di lungo corso in Germania. Non lascerò che siano il ministero del Lavoro o altre agenzie governative a occuparsene. Non ci limiteremo a discuterne a livello tecnico, ma piuttosto ne parleremo a livello politico e adotteremo un approccio dall'alto verso il basso. Questo potrebbe essere insolito per un processo legislativo. Stiamo cercando di cambiare questo sistema complesso, che attualmente ci costa 50 miliardi, in modo da poter non solo risparmiare, ma anche far capire ai cittadini che vale la pena andare a lavorare”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

