Sabato 13 Settembre 2025

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Meloni: Voto online non sostituisce confronto fra persone in carne e ossa in democrazia
13 set 2025
Meloni: Voto online non sostituisce confronto fra persone in carne e ossa in democrazia

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Noi viviamo in un tempo nel quale vorrebbero convincerci che tutto questo dovrebbe essere rottamato, che in fondo non serve, che la partecipazione e la vita democratica di un partito possono essere esauriti, possono essere sostituiti con un più semplice voto on line, con una diretta streaming. Però chi crede davvero nella democrazia, chi crede nel valore della politica, sa che niente potrà mai sostituire il confronto tra le persone in carne e ossa” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'Udc. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

