Meloni sul palco del Meeting di Rimini: "Per me un onore essere qui"

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 "Per me e' un piacere e un onore essere qui con voi oggi, quello che accade qui e' estremamente prezioso. Il Meeting e' la piazza del dialogo per eccellenza anche in anni nei quali la polarizzazione ideologica era più marcata. Leggo negli occhi dei volontari una passione che solo chi conosce il senso di comunità può conoscere. Perciò voglio tributare a loro il mio applauso perché sono oggettivamente un vero spettacolo". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
