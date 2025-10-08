Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
"Meloni, sei alla frutta", i cartelli al corteo pro Gaza a Roma
8 ott 2025
8 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 A seguito dell'intercettazione della seconda Flotilla da parte delle forze di Israele, i manifestati pro Palestina sono tornati in piazza con un nuovo corteo partito dal Colosseo, in direzione di piazzale Ostiense. Molti i cartelli. Immancabili, oltre alle bandiere della Palestina anche i jolly roger dei pirati di Cappello di Paglia, dal manga e anima One Piece. E a tal propostio un cartello recita: "Luffy avrebbe lottato per la Palestina". E poi: "Governo complice". "Meloni, sei alla frutta", "Stop al genocidio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

