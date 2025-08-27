Meloni: Israele fermi attacchi e espansione dei coloni in Cisgiordania

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
