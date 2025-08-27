Meloni: Io da impresentabile a draghiana di ferro. Vediamo che scriveranno giornali domani

(Agenzia Vista) Rimini, 27 agosto 2025 “Ora io che sono passata dall'essere un impresentabile per aver collocato il mio governo all'opposizione del governo, il mio partito all'opposizione del governo Draghi all'essere definita una draghiana di ferro, adesso domani mi divertirò a leggere i giornali per capire in quale delle due caselle verrò inserita stavolta, però in realtà non mi interessa questo”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
