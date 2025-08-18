Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Meloni incontra a Washington Zelensky, Rutte e i leader europei, le immagini degli abbracci
18 ago 2025
(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2025 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Washington il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e gli altri leader europei, fra cui la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. I leader discuteranno del conflitto russo-ucraino e delle possibili soluzioni di pace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

