Meloni: Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale, non dell'ideologia

Kirk, brutto clima anche in Italia
In vistaMeloni: Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale, non dell'ideologia
13 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Ci interessa la vita delle persone, ci interessa il fatto che il campo di gioco che abbiamo scelto è il campo del reale, dove quello che conta non è l'ideologia, ma è la capacità di andare al cuore dei problemi e la capacità di affrontare quei problemi, la capacità di risolvere quei problemi.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'UdC. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

