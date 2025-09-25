Meloni: Condanna totale ad attacchi, ma Flotilla sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile

Venerdì 26 Settembre 2025

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Video
25 set 2025
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Condanno n maniera totale l'attacco di stanotte alla Flottilla. Comunque, tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni da New York sulla Flotilla Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

