Sabato 13 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMeloni: Centrodestra costituito da forze con identità compatibili che stanno insieme per scelta
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Meloni: Centrodestra costituito da forze con identità compatibili che stanno insieme per scelta

Meloni: Centrodestra costituito da forze con identità compatibili che stanno insieme per scelta

Meloni: Centrodestra costituito da forze con identità compatibili che stanno insieme per scelta

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2025 “Noi siamo insieme per scelta, perché perseguiamo gli stessi obiettivi, difendiamo gli stessi valori, ci battiamo per la stessa idea d'Italia e le nostre diversità ci rendono più forti perché le nostre identità sono compatibili tra loro, perché tra noi è facile trovare una sintesi.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla festa dell'UdC. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video