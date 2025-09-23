Venerdì 19 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
23 set 2025
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 La premier Meloni arriva a New York per partecipare all'Assemblea Onu. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

