Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMeloni all'Onu: Israele ha superato limite proporzionalità
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Meloni all'Onu: Israele ha superato limite proporzionalità

Meloni all'Onu: Israele ha superato limite proporzionalità

Meloni all'Onu: Israele ha superato limite proporzionalità

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie, causando una strage tra civili. Una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Unione europea nei confronti di Israele". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando alle Nazioni Unite a New York. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video