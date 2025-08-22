Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
In vista
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMeeting Rimini, il messaggio di Papa Leone XIV: Troppo dolore innocente, ricostruire dalle macerie
22 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In vista
  4. Meeting Rimini, il messaggio di Papa Leone XIV: Troppo dolore innocente, ricostruire dalle macerie

Meeting Rimini, il messaggio di Papa Leone XIV: Troppo dolore innocente, ricostruire dalle macerie

Meeting Rimini, il messaggio di Papa Leone XIV: Troppo dolore innocente, ricostruire dalle macerie

(Agenzia Vista) Rimini, 22 agosto 2025 “Non possiamo più permetterci di resistere al Regno di Dio, che è un Regno di pace”. E dove i responsabili degli Stati e delle Istituzioni internazionali “sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia”. Lo scrive Papa Leone XIV al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, nel messaggio per il 46. mo Meeting per l’amicizia fra i popoli. il messaggio è stato letto dal Presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, all'apertura dell'evento. Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video