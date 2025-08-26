Matteo Bassetti: Parte della politica specula su vaccini. Chi dice di non farli un povero ignorante

Martedì 26 Agosto 2025
In vistaMatteo Bassetti: Parte della politica specula su vaccini. Chi dice di non farli un povero ignorante
26 ago 2025
(Agenzia Vista) Genova, 26 agosto 2025 "In questa calda estate c'è una parte dlela politica che specula sui vaccini. Chi dice di non vaccinarsi è un povero ignorante. Ivaccini, insieme ad acqua potabile e antibiotici, sono tra le scoperte che hanno salvato più vite nella storia. Solo contro il morbillo, hanno ridotto la mortalità del 40%. Dividere il Paese su un tema di salute pubblica così cruciale significa mettere a rischio il futuro di milioni di persone". Lo ha detto Matteo Bassetti in un video sui social. ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

