Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella: Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella: Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane

Mattarella: Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane

Mattarella: Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "A fare le spese di un mondo nel quale la convivenza pacifica è messa così in pericolo, sono sempre i più vulnerabili, soprattutto bambini e giovani, Non è accettabile che venga sottratto il futuro a intere generazioni. Spesso a pagare un prezzo alto nelle guerre sono le comunità cristiane, prese di mira per il ruolo di stabilizzazione e di moderazione che tradizionalmente esercitano, in particolare nel Vicino Oriente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video