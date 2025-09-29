Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
Mattarella: "Serve multilateralismo per garantire pace e pari dignità tra gli Stati"
29 set 2025
  4. Mattarella: "Serve multilateralismo per garantire pace e pari dignità tra gli Stati"

Mattarella: "Serve multilateralismo per garantire pace e pari dignità tra gli Stati"

Mattarella: "Serve multilateralismo per garantire pace e pari dignità tra gli Stati"

(Agenzia Vista) Astana, 29 settembre 2025 "Abbiamo parlato anche della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere riaffiorare comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente del Kazakistan Toqaev ad Astana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

