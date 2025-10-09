Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale

Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale

Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi. Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video