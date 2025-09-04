Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella presiede plenum straordinario del CSM per nomina del Primo Presidente della Cassazione
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella presiede plenum straordinario del CSM per nomina del Primo Presidente della Cassazione

Mattarella presiede plenum straordinario del CSM per nomina del Primo Presidente della Cassazione

Mattarella presiede plenum straordinario del CSM per nomina del Primo Presidente della Cassazione

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto nell'Aula Bachelet del CSM l'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore di Magistratura, con all'ordine del giorno "Conferimento dell'ufficio direttivo apicale giudicante di legittimità di Primo Presidente della Corte di Cassazione". Al termine delle votazioni, l'Assemblea plenaria ha deliberato la nomina di Pasquale D’Ascola a Primo Presidente della Corte di Cassazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video