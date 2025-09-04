Mattarella presiede plenum straordinario del CSM per nomina del Primo Presidente della Cassazione

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto nell'Aula Bachelet del CSM l'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore di Magistratura, con all'ordine del giorno "Conferimento dell'ufficio direttivo apicale giudicante di legittimità di Primo Presidente della Corte di Cassazione". Al termine delle votazioni, l'Assemblea plenaria ha deliberato la nomina di Pasquale D’Ascola a Primo Presidente della Corte di Cassazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
