Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella incontra militari italiani ad Ämari in Estonia: Vostra missione di grandissimo rilievo
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella incontra militari italiani ad Ämari in Estonia: Vostra missione di grandissimo rilievo

Mattarella incontra militari italiani ad Ämari in Estonia: Vostra missione di grandissimo rilievo

Mattarella incontra militari italiani ad Ämari in Estonia: Vostra missione di grandissimo rilievo

(Agenzia Vista) Estonia, 10 ottobre 2025 "La vostra presenza qui, in un Paese amico e alleato, per la vigilanza delle frontiere, è per la sicurezza comune, anche per la nostra, ed è di grandissimo rilievo. È una missione per garantire la pace. Le tante incursioni che ci sono state dimostrano quanto la vigilanza attiva serva per garantire la pace. È un lavoro impegnativo lontano da casa. Il Presidente estone mi ha ringraziato per l’efficienza delle nostre forze armate e questo è motivo di orgoglio. Vi esprimo la vicinanza, l’apprezzamento e il riconoscimento della nostra Repubblica", lo ha detto Mattarella alla base di Ämari. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video