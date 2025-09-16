Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella: In nostra società ritorno di clima di avversione, social amplificano parole di odio
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella: In nostra società ritorno di clima di avversione, social amplificano parole di odio

Mattarella: In nostra società ritorno di clima di avversione, social amplificano parole di odio

Mattarella: In nostra società ritorno di clima di avversione, social amplificano parole di odio

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “In ogni tempo la violenza si è manifestata in modi diversi. Dobbiamo guardare alla violenza del nostro tempo per contrastarla, per sconfiggerla. Nelle società del mondo di oggi ritorna la diffusione di un clima di avversione, di rancore, di reciproco rifiuto che spesso, come si legge nei recenti fatti di cronaca, sfocia della violenza e giunge all'omicidio.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video