Mattarella: I giovani meritano maggior rispetto e un orizzonte di speranza di realizzazione

Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
In vistaMattarella: I giovani meritano maggior rispetto e un orizzonte di speranza di realizzazione
16 set 2025
(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “I giovani meritano maggiore rispetto e richiedono grande attenzione. Dobbiamo offrire ai giovani un orizzonte di speranza che contempli la possibilità di una personale realizzazione. Va ricordato ai giovani come agli adulti, e forse particolarmente agli adulti, che la violenza non è forza ma debolezza.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arriva alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

