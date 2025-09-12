Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Acquista il giornale
In vistaMattarella: "E' motivo di rammarico che alcuni teatri chiudano"
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. In vista
  4. Mattarella: "E' motivo di rammarico che alcuni teatri chiudano"

Mattarella: "E' motivo di rammarico che alcuni teatri chiudano"

Mattarella: "E' motivo di rammarico che alcuni teatri chiudano"

(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2025 "Va espressa riconoscenza al complesso del teatro nel nostro Paese. E' anche motivo di rammarico vedere alcuni teatri chiudono, ma il complesso del mondo del teatro rimane per il nostro paese un punto di riferimento che merita riconoscenza" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con una delegazione del Premio "Le Maschere del Teatro Italiano" al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Vedi altri video