Mattarella: "E' motivo di rammarico che alcuni teatri chiudano"

(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2025 "Va espressa riconoscenza al complesso del teatro nel nostro Paese. E' anche motivo di rammarico vedere alcuni teatri chiudono, ma il complesso del mondo del teatro rimane per il nostro paese un punto di riferimento che merita riconoscenza" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con una delegazione del Premio "Le Maschere del Teatro Italiano" al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata
Vedi altri video