Mattarella: Ci muoviamo su un crinale che fa scivolare in baratro di violenza, come nel 1914

(Agenzia Vista) Lubiana, 10 settembre 2025 “Quel che crea allarme è il fatto che ci si muove su un crinale in cui, anche senza volerlo, si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata. Quand'ero ragazzo, ho letto un libro di storia sullo scoppio della prima guerra mondiale, sul luglio 14, che forse nessuno voleva far scoppiare. Ma la imprudenza dei comportamenti, come spesso avvenuto nella storia, provoca conseguenze non poi non scientemente volute.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante una conferenza stampa a Lubiana, in Slovenia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
