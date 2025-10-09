Mattarella arriva a Tallin per riunione del Gruppo Arraiolos

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Video
In vistaMattarella arriva a Tallin per riunione del Gruppo Arraiolos
9 ott 2025
(Agenzia Vista) Tallin, 09 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Tallinn, dove interverrà il 10 ottobre al XX incontro dei Capi di Stato del gruppo Arraiolos, ospitato dal Presidente della Repubblica di Estonia, Alar Karis. Oltre ai Presidenti Mattarella e Karis, parteciperanno al vertice i Capi di Stato: Alexander Van der Bellen (Austria), Rumen Radev (Bulgaria), Frank-Walter Steinmeier (Germania), Constantine Tassoulas (Grecia), Edgars Rinkēvičs (Lettonia), Karol Nawrocki (Polonia), Marcelo Rebelo de Sousa (Portogallo), Peter Pellegrini (Slovacchia) e Nataša Pirc Musar (Slovenia). Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

